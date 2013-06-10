Киевские власти хотят ограничить новостройки в центре 16 этажами

Для каждого квартала центра города установят максимальную этажность зданий / Фото: archunion.com.ua

Проектом нового Генерального плана столицы предусмотрено ограничение по высотности в центре Киева до 16 этажей.

Об этом сообщил начальник коммунальной корпорации «Институт генерального плана Киева» Сергей Броневицкий в интервью газете «Коммерсант-Украина».

В частности, подчеркнул он, «в буферных зонах историко-архитектурных заповедников «Киево-Печерская лавра» и «София Киевская» запрещено какое-либо новое строительство. Точка. Однако мы не говорим о том, что в центре вообще ничего нельзя будет строить. Мы предусмотрели ограничения по высотности в центре Киева до 16 этажей».

По словам Броневицкого, уже закончена подготовка проекта Генплана Киева, и на ближайшем заседании градсовета его обсудят архитекторы, инженеры, градостроители, историки. Он отметил, что после финального обсуждения проекта на градсовете департамент градостроительства и архитектуры передаст документ на государственную экспертизу, которая будет длиться около трех месяцев.

«Уже в сентябре-октябре мы будем готовы подать его в Киевсовет, в сессионный зал проект попадет в конце ноября – начале декабря. Кроме того, мы планируем подать его в Кабмин», – сказал Броневицкий.

Начальник коммунальной корпорации «Институт генерального плана Киева» сообщил, что в этом году «мы уже начинаем разработку зонинга центральной части города – этот документ установит максимальную этажность для каждого конкретного квартала, например, на Подоле в определенных местах можно будет строить только до пяти этажей». «Но если мы говорим о бульваре Леси Украинки, то там причин ограничиваться пятью этажами нет. После общественных слушаний мы планируем вынести зонинг центра города на утверждение Киевсовета», – добавил он.