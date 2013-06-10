Борьба с оползнями может обойтись Киеву в 100 миллионов

По словам Попова, оползни возникли из-за талой воды и дождей

На немедленные работы по ликвидации последствий и остановке дальнейшего процесса оползней в Киеве нужно от 50 до 100 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель Киевской горгосадминистрации Александр Попов.

По его словам, статус чрезвычайной ситуации присвоен 11 территориям в городе, и сейчас специалисты отрабатывают, какие работы и где выполнять первыми.

«Очень сметные эти работы – от нескольких миллионов до 15-20 млн (в расчете на одну территорию – УНИАН). По 10 оползням мы сейчас завершаем разрабатывать проектную документацию, и после этого будет четко понятно, сколько денег нужно в целом. Но если мы 10 умножим на 5, то это минимум 50 млн грн. Максимум до 100 млн грн нам нужно, чтобы отреагировать немедленно. Хотя я думаю, что нужно намного больше, если по-серьезному это делать», – сказал Попов.

Объясняя причины оползней, председатель КГГА отметил: «Это результат талой воды и дождей, которые были. Но есть и вопросы, которые в Киеве были всегда. Это, например, холмы Днепра. Там целая система коммуникаций по противодействию оползням. Она работает. Но мы подошли к тому этапу, что многие последние годы, не финансируя профилактические мероприятия, мы получили существующую сегодня угрозу оползней».

Как сообщал УНИАН, 9 апреля Попов заявил, что из бюджета Киева на противооползневые мероприятия было дополнительно выделено 10 млн грн.

11 апреля Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА признала ситуацию на шести оползнеопасных территориях как чрезвычайную местного уровня.

5 июня Попов на заседании Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям КГГА поручил профильным службам ускорить разработку программы противодействия оползнеопасным процессам и сказал, что Киев будет настаивать на помощи из государственного бюджета.

В тот же день стало известно, что количество территорий с указанным статусом возросло до 10. В том числе одна территория его получила по решению Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций – это склоны Днепра от Владимирской горки до Ландшафтного парка на Печерске, в том числе на территории Киево-Печерской лавры.