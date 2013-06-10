«Зеленую» ветку киевского метро планируют удлинить до Виноградаря

Достройку станций хотят осуществить в ближайшие два-три года

В проекте нового Генерального плана Киева запланирована в ближайшие два-три года достройка трех станций метро на Сырецко-Печерской линии до проспекта Правды на Виноградаре.

Об этом сообщил начальник коммунальной корпорации «Институт генерального плана Киева» Сергей Броневицкий в интервью газете «Коммерсант- Украина».

«Что касается пятой, Вышгородско-Дарницкой ветки, то она пройдет от площади Шевченко к Дарницкому железнодорожному вокзалу. Но это перспектива на период после 2025 года. Сейчас Генплан предусматривает активное строительство четвертой линии метро на Троещину. Кроме того, мы хотим достроить метро на Теремки с поворотом ветки на Теремки-2 из двух станций», – сказал он.

Также Броневицкий сообщил, что для решения проблемы транспортных заторов в столице запланировано строительство четырех тоннелей. «Два из них – Северный и Южный – пройдут под Днепром. Северный протянется от Окружной дороги на Оболони на Троещину. Сейчас ведется обсуждение, будет ли это тоннельный или мостовой переход», – добавил он.

По его словам, «Южный тоннель продолжит улицу Заболотного и уйдет на Южные Позняки. Помимо этого, запланирован тоннельный переход, продолжающий Подольский мостовой переход от улицы Фрунзе до улицы Черновола. Еще один тоннель, который будет построен, – это продолжение нового железнодорожного моста с Надднепрянского шоссе на улицу Саперно-Слободскую протяженностью 1,5 км».

Напомним, по словам Броневицкого, подготовка проекта Генплана Киева уже закончена, и на ближайшем заседании градсовета его обсудят архитекторы, инженеры, градостроители, историки. Он отметил, что после финального обсуждения проекта на градсовете департамент градостроительства и архитектуры передаст документ на государственную экспертизу, которая будет длиться около трех месяцев.

«Уже в сентябре-октябре мы будем готовы подать его в Киевсовет, в сессионный зал проект попадет в конце ноября – начале декабря. Кроме того, мы планируем подать его в Кабмин», – сказал Броневицкий.