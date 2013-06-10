У следствия еще нет окончательной версии причин катастрофы Як-52 под Киевом

У следствия нет в настоящее время окончательной версии причин авиакатастрофы самолета Як-52, которая произошла на аэродроме «Чайка» под Киевом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

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“В настоящее время у следствия нет основной версии о причинах и обстоятельствах катастрофы самолета, но рассматриваются все возможные версии”, - отметили в прокуратуре, напомнив, что по факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело, в рамках которого, среди других версий, рассматривается техническое состояние самолета, погодные условия, человеческий фактор и др.

Как сообщал УНИАН, утром 8 июня вблизи аэродрома "Чайка" потерпел аварию самолет Як-52, который осуществлял учебно-тренировочный полет в районе аэродрома.

Пилот-инструктор самолета погиб на месте, другой пилот с многочисленными травмами в тяжелом состоянии был доставлен в одну из больниц Киева.