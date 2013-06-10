Работник Лукьяновского СИЗО за 500 гривен отпустил заключенного

Бывший охранник СИЗО предстанет перед судом

Прокуратура Шевченковского района Киева завершила досудебное расследование и передала в суд материалы уголовного производства в отношении экс-работника Лукьяновского СИЗО, который за 500 грн отпустил из-под стражи заключенного.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе райпрокуратуры, установлено, что в апреле текущего года младший инспектор отдела режима и охраны Киевского СИЗО согласился на предложение одного из арестантов содействовать его побегу из-под стражи. Во время реализации плана охранник разрешил заключенному беспрепятственно выйти за пределы режимного учреждения через транспортный шлюз и центральные ворота. За такую «услугу» работник СИЗО получил 500 грн вознаграждения.

Беглецом оказался 20-летний житель Киевской области, осужденный к 5 годам лишения свободы за грабеж, кражу и незаконное завладение транспортным средством. Менее чем за сутки он был задержан стражами порядка.

Материалы уголовного производства с обвинительным заключением направлены в Шевченковский райсуд столицы для рассмотрения по существу. Бывшему охраннику следственного изолятора инкриминируют злоупотребление властью или служебным положением.