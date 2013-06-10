Попов признал, что оползни спровоцировала хаотичная застройка Киева

Попов не уточнил конкретные адреса, где оползни произошли из-за строек

Председатель Киевской горгосадминистрации Александр Попов не отрицает, что на отдельных территориях столицы одной из причин оползней стала хаотичная и неконтролируемая застройка, осуществляемая в предыдущие годы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель КГГА сказал журналистам.

Попов не уточнил конкретные адреса, однако заметил: «У нас несколько оползней происходят именно там, где есть частная застройка, хаотичная, в свое время не проконтролированная. Это состоялось в предыдущие годы, и это вызывает серьезную обеспокоенность».

Искать виновных, по его убеждению, это тратить напрасно время, поскольку власть города должна, прежде всего, сделать все, чтобы не допустить никаких «человеческих проблем, жертв и тому подобное, не допустить обвала этих домов».

«Хотя у нас есть очень масштабные территории, где, по моему мнению, это просто – не хочу на предыдущую власть говорить – но этого категорически нельзя было бы допускать. Категорически. Мы спровоцировали ситуацию, которая еще многие годы будет нас догонять», – отметил председатель КГГА.