Милиция начала расследование поджога в Броварах машины ударовца

В результате пожара полностью сгорели два автомобиля / Фото: Youtube

Милиция открыла уголовное производство по факту поджога трех автомобилей в Броварах Киевской области, среди которых было транспортное средство председателя местной организации партии «УДАР» Романа Симутина.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киевской области, инцидент с автомобилями произошел сегодня утром во дворе дома, где проживает Симутин.

Как отметили в милиции, в результате пожара, причины которого выясняются, сгорели два автомобиля – «Мицубиши», принадлежащий Симутину, и «Форд», принадлежащий другому человеку, также огнем повержен автомобиль «Фольксваген».

По факту производства открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (преднамеренное повреждение чужого имущества) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят опросы людей, которые могли стать свидетелями происшествия.