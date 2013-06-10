В Киеве двое военных попались на торговле амфетамином

17:19, 10 июня 2013
Киев
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Военные служат во внутренних войсках

наркотики / Фото: sound228.ruНаркоторговцы продали амфетамин киевлянину за 2 тыс. грн / Фото: sound228.ru

Прокуратурой Киева совместно с работниками МВД задержаны двое военнослужащих Внутренних войск МВД Украины, которые занимались продажей амфетамина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, двое военнослужащих взвода охраны Внутренних войск МВД Украины в подъезде дома за 2 тыс. грн продали киевлянину психотропное вещество. Стражи порядка были задержаны. Их действия квалифицированы по ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины – сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество содержало 0,6 г чистого амфетамина.

По ходатайству прокуратуры Киева задержанным была избрана мера пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 93 тыс. грн. За одного из задержанных внесена полная сумма залога, другой находится под стражей.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следственным отделом столичной прокуратуры.

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