Владельцы «Карточки киевлянина» получат скидки на походы в музеи и кино

Скидка будет предоставлена при посещении 14 музеев и 7 кинотеатров

Проект «Карточка киевлянина» будет расширен дополнением «Культура», которое будет включать льготы при посещении коммунальных заведений культуры.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, речь идет о предоставлении скидок при посещении 14 музеев и 7 кинотеатров, которые находятся в коммунальной собственности столицы.

В частности, владельцы «Карточки киевлянина» впоследствии смогут со скидкой посетить: Музей истории Киева; Национальный музей украинского народного декоративного искусства; Киевский национальный музей русского искусства; Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко; Музей выдающихся деятелей украинской культуры Л.Украинки, Н.Лысенко, П.Саксаганского, М.Старицкого; Музей книги и книгопечатания Украины; Национальный историко-архитектурный музей «Киевская крепость»; Музей театрального, музыкального и киноискусства Украины; Национальный центр народной культуры «Музей Ивана Гончара»; Музей-мастерскую Кавалеридзе; Литературно-мемориальный музей-квартиру П.Тычины в Киеве; Киевский литературно-мемориальный музей М.Рыльского; Музей гетманства; Киевскую городскую галерею искусств «Лавра», а также кинотеатры «Алмаз», «Пролисок», «Проминь», «Салют», «Старт», «Факел», им. Чапаева.

Кроме того, в ближайших планах власти – подписать меморандум с представителями торговых сетей Киева о сотрудничестве с городской властью в рамках проекта «Карточка киевлянина». Таким образом, владельцы карточки смогут приобрести весь ассортимент товаров со скидкой 3-5%, а на социальные продукты получить скидку до 30%.

По данным КГГА, уже почти 60 тысяч жителей столицы получили карточку киевлянина, что позволяет им бесплатно пользоваться услугами метрополитена, получать скидку на приобретение лекарств в сети коммунальных аптек. Карточкой киевлянина можно также воспользоваться как обычной банковской, поэтому отработан механизм начисления на нее материальной помощи.

В 2014 году карточка начнет действовать в наземном транспорте как проездной билет. До конца года приобщиться к проекту и получить карточку смогут еще около 425 тысяч человек, в первую очередь, льготники и пенсионеры с пенсией до 1500 грн. В дальнейших планах столичной власти – выдать карточку каждому киевлянину. По словам председателя КГГА Александра Попова, внедряя карточку киевлянина, власть поставила задачу с ее помощью поддержать жителей города, предоставив им ряд скидок и льгот.