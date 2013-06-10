В Киеве подешевела аренда квартир

Стоимость аренды квартир снизилась во всех районах Киева

Средняя заявленная стоимость аренды квартир в Киеве в мае по сравнению с апрелем текущего года снизилась на 7,7% до 832 долл. в месяц, об этом сообщает агентство недвижимости Real Druzi в обзоре основных тенденций на рынке аренды квартир Киева.

По данным экспертов агентства, в мае по сравнению с апрелем средняя заявленная стоимость аренды квартир снизилась во всех районах Киева. Самое значительное снижение средней заявленной арендной ставки отмечено в Дарницком районе – на 21,2%, до 1046 долл. в месяц.

В эконом-сегменте средняя заявленная стоимость аренды двухкомнатных и трехкомнатных квартир в мае по сравнению с апрелем 2013 снизилась на 7,6% и 15,9% соответственно. Стоимость аренды однокомнатных квартир эконом-класса в мае была на 13,8% выше ценовых показателей апреля 2013 года.

Средняя заявленная стоимость аренды трехкомнатных квартир бизнес-класса, по данным Real Druzi, в мае снизилась на 2%. У однокомнатных и двухкомнатных квартир бизнес-класса средняя заявленная стоимость аренды по сравнению с апрелем выросла на 29,4% и 11,7% соответственно.

Что касается апартаментов премиум-класса, средняя заявленная арендная ставка однокомнатных квартир снизилась на 6,2%. Арендные ставки двухкомнатных и трехкомнатных квартир класса премиум выросли на 17,5% и 5,4% соответственно.

При этом наибольшее количество квартир, выставленных на аренду в мае, было сконцентрировано в Оболонском (15%) и Соломенском (14%) районах. Меньше всего квартир предлагалось арендовать в Подольском (6%) и Днепровском (7%) районах.

Наибольшим спросом у арендаторов пользовались квартиры, которые были расположены в Печерском и Шевченковском районах – по 14% от общего объема. А наименее популярными у клиентов были квартиры, которые находились в Подольском (5%) и Деснянском (7%) районах.

По информации аналитиков компании Real Druzi, период майских праздников негативно сказался на активности рынка аренды квартир Киева, но с середины месяца активность вернулась на прежний уровень.

«На протяжении мая 2013 года наибольший спрос приходился на квартиры эконом-класса, расположенные возле метро: однокомнатные (стоимость аренды до 3,5 тыс. грн), двухкомнатные (с арендной ставкой до 4,5 тыс. грн), трехкомнатные квартиры (стоимость аренды до 5 тыс. грн). В мае 2013 года увеличился интерес арендаторов к 2-3-комнатным квартирам бизнес-класса», – отмечают специалисты отдела жилой недвижимости компании Real Druzi.

Общее количество квартир, выставленных на аренду в мае 2013 года, выросло на 0,9% по сравнению с апрелем 2013 года. Предложений стало больше в Дарницком, Днепровском и Подольском районах – на 8,8%, 4,7% и 4,2% соответственно. Снизилось количество предложений в Печерском районе – на 6,2% и Голосеевском районе – на 4,7%.

«Эксперты компании Real Druzi в июне 2013 года прогнозируют небольшое снижение спроса на аренду квартир эконом- и бизнес-класса, при этом количество предложений аренды квартир, скорее всего, увеличится в связи с окончанием учебного года и наступлением сезона отпусков. Так как количество предложений на рынке будет значительно превышать спрос, в июне 2013 возможно несущественное снижение средней заявленной стоимости аренды квартир Киева», – говорится в обзоре Real Druzi. По мнению аналитиков компании, значительных изменений в структуре спроса и предложения в июне, скорее всего, не произойдет.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве, по данным консалтинговой компании SV Development, в период с 5 мая по 4 июня выросла на 0,14% до 715 долл. в месяц.

Справка УНИАН. Сеть агентств недвижимости Real Druzi – украинская компания, основной сферой деятельности которой является предоставление сервисов в сфере купли-продажи и аренды жилой и коммерческой недвижимости.

В базе компании представлено более 80 тыс. объектов жилой и коммерческой недвижимости Киева и Киевской области.