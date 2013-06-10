В киевском метро начали внедрять бесперебойную мобильную связь

Бесперебойную мобильную связь сначала внедрят на станциях «Политехнический институт» и «Вокзальная» / Фото: medvesti.com

В Киевском метро, на Святошинско-Броварской линии, начинают внедрение бесперебойной мобильной связи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Руслана Крамаренко, по данным компании-инвестора, в настоящее время система находится в активной стадии проектирования и строительства. Проектирование и радиопланирование проводится с учетом всех последних стандартов (3G, 4G, LTE).

Первая очередь проекта планируется к запуску в середине июля. В нее войдут станции «Политехнический институт», «Вокзальная» и перегоны, примыкаюшие к ним. Далее, с интервалом в две-три недели, запланировано оборудовать станции «Университет», «Театральная», «Крещатик», «Арсенальная».

«Для проведения работ нужно больше времени, чем сначала планировалось, поскольку по просьбе мобильных операторов было решено внедрять новую и более прогрессивную технологию Ran Sharing. Сейчас работы могут проводиться 4 часа в сутки и только в ночное время», – отметил Крамаренко.

Инвестиционный конкурс на внедрение мобильной связи в метрополитене был объявлен в марте 2012 года. В сентябре его победителем определено ООО «ЕСУ». Ориентировочная стоимость строительства составляет 70 млн грн (без НДС). Победитель также оплатил организатору конкурса 3,5 млн грн на создание социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры Киева. Условиями договора определено, что в полном объеме проект должен быть внедрен до конца 2014 года.