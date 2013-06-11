Суд оставил в собственности Киева земельный участок стоимостью 1,5 миллиона

Решение апелляционного суда осталось без изменений / Фото: dozor.kharkov.ua

Высший хозяйственный суд оставил без изменений решение апелляционного суда и признал законными требования прокуратуры Деснянского района по возвращению столичной общине земельного участка на Троещине стоимостью почти 1,5 млн грн.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Деснянского района Киева, в 2004 году Киевсовет заключил со столичной строительной корпорацией договор аренды земельного участка площадью 0,22 га на ул. Милютенко, 5-Б для строительства жилого дома.

Прокурорской проверкой установлено, что срок договора истек еще в марте 2010 года, однако никакие строительные работы на арендованной территории не начинались, земля до сих пор не используется по целевому назначению.

В августе прошлого года Хозяйственный суд удовлетворил исковое заявление прокуратуры Деснянского района по возвращению участка киевской общине. В дальнейшем указанное решение оставлено без изменений апелляционной и высшей кассационной инстанциями.