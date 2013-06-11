СМИ: Метро на Троещину начнут строить осенью

Первая очередь Подольско-Выгуровской линии будет состоять из шести станций

Строительство метрополитена на столичный жилмассив Выгуровщина – Троещина может начаться осенью нынешнего года.

Об этом заявил генеральный директор ПАО «Киевметрострой» Владимир Петренко, сообщает «Сегодня».

«Мы, в принципе, на правом берегу первые элементы тоннеля смонтировали для того, чтобы показать, где будет проходить трасса. Поэтому, я думаю, что где-то в августе-сентябре (текущего года) после пуска станции «Теремки» (Куреневско-Красноармейской линии), очевидно, придет время, когда займутся четвертой линией», – рассказал он.

По словам Петренко, вопрос о финансировании этого строительства также может быть решен до осени.

«Вопрос о том, как будет осуществляться финансирование – будет ли это займ, или государственные деньги – находится на стадии решения. Думаю, решение будет принято на протяжении этих трех-четырех месяцев, и тогда можно будет говорить уже определенно о сроках строительства», – отметил гендиректор «Киевметростроя».

Петренко считает, что у «Киевметростроя» есть реальный шанс стать генеральным подрядчиком строительства метро на Троещину.

«У нас шанс есть, если не будет никаких нюансов. Например, говорили, что если кредит будет российским, то и генподрядчик будет российский. Но в России стоимость строительства метрополитена минимум в два раза дороже», – отметил он.

Как сообщалось, первая очередь четвертой, Подольско-Выгуровской линии Киевского метрополитена будет состоять из шести станций: «Глубочицкая» (пересадка на станцию «Лукьяновская» Сырецко-Печерской линии), «Подольская» (пересадка на станцию «Тараса Шевченко» Куреневско-Красноармейской линии), «Судостроительная» (на Рыбальском острове), «Труханов остров», «Залив Десенка», «Радужная».

В дальнейшем эта линия пойдет на Троещину и пройдет там вдоль проспекта Маяковского, а в противоположном направлении – через вокзал Киев-Пассажирский до аэропорта «Киев» в Жулянах.

Ранее глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов заявил, что Киев намерен при содействии «Внешэкономбанка» (ВЭБ) России привлечь кредит на сумму $700 млн для строительства первой очереди метро на Троещину.

Заместитель главы Киевской горгосадминистрации Руслан Крамаренко пояснил, что ВЭБ ставит условием привлечения кредита государственные гарантии со стороны Кабинета министров, и по этому вопросу горгосадминистрация ведет консультации с правительством.

Он уверен, что до конца года кредит будет привлечен, а для начала строительства горгосадминистрация просит у Кабинета министров дополнительно 434 млн грн.