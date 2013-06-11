Столичные медики стали зарабатывать больше

По информации Мохорева, зарплата врачей выросла с 3797 до 5621 гривны

В Киеве реформирование медицинской отрасли сопровождается уровнем роста заработных плат медиков.

По словам директора Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Виталия Мохорева, в процессе реализации задач и поручений Президента Украины по модернизации здравоохранения для обеспечения граждан доступной и качественной медицинской помощью столица особое внимание уделила социальной защите и созданию стимулов для медработников.

«Впервые мы изменили критерии оценки труда медикам. По сути, сегодня заработную плату медработникам первичного звена определяют пациенты. Если семейный врач работает хорошо, пользуется авторитетом и уважением среди пациентов, к нему идут люди, он получает больше. Таким образом, и медики заинтересованы совершенствовать свои знания и профессиональные навыки. И пациенты получают более качественную медицинскую помощь, на что, собственно, и направлены инициативы Президента Украины Виктора Януковича в сфере здравоохранения», – отметил Виталий Мохорев.

Директор департамента уточнил, что с начала реализации медреформы в пилотных районах – Дарницком и Днепровском – зарплата врачей выросла с 3797 до 5621 гривен, среднего медперсонала – с 3031 до 5245 гривен. Виталий Мохорев напомнил, что Киев уже начал распространение реформы на остальные районы. «Таким образом, уже по всему городу заработные платы медиков существенно возрастут», – отметил Виталий Мохорев, добавив, что рост зарплат столичных медиков существенно выше показателей других регионов.

Напомним, в рамках реформирования системы здравоохранения в Киеве созданы и работают 125 амбулаторий общей практики. Радиус доступности врача для пациентов сократился от 2-7 км до 0,5-0,7 км. Количество обслуживаемого населения заведениями семейной медицины за последние 2 года выросло в 3,4 раза и составляет 32% от общего количества населения города.