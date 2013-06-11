На киевских дорогах начали автоматически фиксировать скорость (адреса)

Системы «Гарпун» на протяжении года появятся еще на 24 трассах / Фото: auto.tsn.ua

В Киеве начали устанавливать приборы автоматической фиксации превышения скорости – «Гарпун».

Приборы представляют собой специальные ящики, внутри которых установлена фото- и видеокамера. При помощи лазера прибор замечает нарушение и через каналы связи GSM передает информацию на ближайший пост ГАИ. Таким образом, через километр водителя могут остановить и составить протокол, сообщают «Вести».

Всего в Киеве уже стоит пять таких приборов, а собираются установить еще 24.

Начальник пресс-службы УГАИ Киева Наталья Сторожик рассказала, что в Киеве определили 29 трасс, на которых чаще всего превышают скорость, но «Гарпунов» пока установили только пять. Остальные появятся до конца года.

Пока юристы жалоб на «Гарпуны» не получали. «Смухлевать как с «Визирем» или тем же «Трукамом» в руках инспектора невозможно. Главное отличие, что «Гарпун» установлен стационарно, он точно указывает на нарушителя и выдает на компьютер инспектору фото с номером авто», – говорит юрист, специализирующийся на автоделах, Антон Кравченко.

Стоит отметить, что «Гарпун» – это промежуточный этап по введению автоматизированной системы фиксирования нарушений. Когда депутаты проголосуют за законопроект, подготовленный Кабмином, то вернутся и извещения на дом о нарушении ПДД и наложении штрафа. Пока же сотрудники ГАИ составляют протоколы прямо на дорогах.

Водители на форумах обсуждают, как обезопасить себя от «Гарпуна». «Пора запасаться баллончиками со специальной краской, которая не позволит зафиксировать номер», – советует один из пользователей. «На Перова продаются рамки на номера, которые отражают лучи, стоят 500 грн», – советует автолюбитель. Обмануть водителей пытаются и в ГАИ – инспекторы неофициально говорят, что будут расставлять на дорогах и «Гарпуны»-пустышки.

Сегодня работают пять систем «Гарпун», на протяжении года они появятся еще на 24 трассах.

Приборы автоматической фиксации превышения скорости установлены на следующих дорогах:

- улица Богатырская, выезд из города перед пересечением с мостом на улицу Луговую;

- Столичное шоссе, выезд из города, мост недалеко от поворота на проспект Науки;

- проспект Бажана, выезд из города, примерно через 200 метров от метро «Харьковская»;

- улица Елены Телиги, не доезжая до психиатрической больницы, встречает поток с «Дорогожичей».

- на выезде из Киева перед КП в сторону Вышгорода, на газоне между полосами.