В Киеве за неделю сгорели 9 киосков

В большинстве случаев причиной возгорания является короткое замыкание / Фото: kyiv.mns.gov.ua

В столице почти ежедневно горят торговые павильоны. За последнюю неделю сгорел уже девятый киоск.

Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Киеве, в большинстве случаев причиной возгорания является короткое замыкание электропроводки.

Так, 10 июня в 2:51 в Деснянском районе столицы по проспекту Лесному, 29 произошел очередной пожар в торговом металлическом киоске, площадью 8 кв. м. Спасатели, оперативно прибывшие на место происшествия, ликвидировали возгорание в 3:43.

Вследствие возгорания в павильоне выгорело внутреннее убранство, закопчены стены и потолок киоска, повреждено торговое оборудование. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание.

ГУ ГСЧС Киева просит предпринимателей быть внимательными, пользоваться только исправными устройствами, использовать сертифицированные и проверенные материалы для электрического оснащения торговых павильонов. Необходимо также вовремя проверять целостность электроизоляции.