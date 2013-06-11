В Киеве журналисту бросили в лицо яйцом

Часть нападавших скрывала свое лицо под масками / Фото: censor.net.ua

8 июня возле станции метро «Дарница» в Киеве группа лиц напала на журналиста интернет-издания LB.ua, исполнительного секретаря Киевской городской организации Независимого медиа-профсоюза Украины (НМПУ) Георгия Эрмана.

Об этом сообщает «Телекритика» со ссылкой на пресс-службу медиа-профсоюза.

«Пятеро нападавших требовали от журналиста выкрикивать на видеокамеру националистические лозунги (« Коммунизм – дерьмо» и «Слава Бандере» – ред.) и угрожали расправой за то, что он якобы оскорблял в своих статьях националистов. Часть нападавших скрывала свои лица под масками. Даже после того, как журналист сказал нападающим, что оппонирует любым человеконенавистническим идеологиям и не имеет никаких украинофобских взглядов, ему в лицо бросили яйцом», – сообщает профсоюз.

Георгий Эрман сотрудничает с сайтом LB.ua, где пишет статьи на социальную и международную тематику.

В комментарии «Телекритики» Эрман отметил, что заявление в милицию еще не подавал, планирует это сделать завтра. «В меня только бросили яйцом, но дали понять, что если я буду писать об ультраправых, меня ждет избиение. Мне не понятно, что это были за люди и почему они называли меня противником украинского народа. Я участник оранжевой революции. Но отношусь к категории людей, которые голосуют «Против всех», – отметил он.

Председатель Независимого медиа-профсоюза Украины Юрий Луканов заявляет, что профсоюз будет защищать работников своего аппарата и членов организации всеми методами.

Он отметил, что в НМПУ входят журналисты с различными, даже противоположными взглядами, их объединяет стремление защитить право каждого на выражение своих взглядов. «Мы примем меры для того, чтобы нарушители таких принципов не могли угрожать причастным к медиа-профсоюзу», – сказал председатель НМПУ.