На Киевщине чиновники сельсовета попались на растрате 6 миллионов

Чиновники обвиняются в нецелевом использовании бюджетных средств / Фото: investigator.org.ua

В Киевской области открыто производство против должностных лиц сельского совета Большой Солтановки, которые подозреваются в нецелевом использовании 6 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, уголовное производство начала Васильковская межрайонная прокуратура.

Проверкой установлено, что между сельским советом и частной компанией по результатам проведенных тендерных процедур заключен договор о закупке услуг. Согласно условиям договора, общество обязалось выполнить работы по ликвидации последствий подтопления сельскохозяйственных угодий и приусадебных участков, обустройство гидромелиоративных сетей и сооружений на территории населенных пунктов сельсовета.

За выполнение указанных работ компания получила более 6 млн грн. Однако сельский совет рассчитался с предприятием за счет бюджетных средств, которые предназначались для возмещения потерь лесохозяйственного и сельскохозяйственного производства. Это является уголовно наказуемым деянием.

Сведения о событии внесены в Единый реестр и предварительно квалифицированы по ч. 2 ст. 210 Уголовного кодекса Украины, то есть как нецелевое использование бюджетных средств служебным лицом, осуществление расходов бюджета без установленных бюджетных назначений, если предметом таких деяний были бюджетные средства в особо крупных размерах.

В данное время проводится досудебное расследование.