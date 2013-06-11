На столичной Борщаговке промоют трубы: водой лучше не пользоваться

«Киевводоканал» не рекомендует в это время использовать воду из крана для питья / Фото: bagnet.org

«Киевводоканал» в ночь с 11 на 12 июня осуществит промывку водопровода части Никольской Борщаговки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Киевводоканала», профилактические работы будут продолжаться с 23.00 11 июня до 07.00 12 июня.

В зону промывки попадут сети по улицам: Генерала Потапова, Семьи Сосниных, Картвелишвили, Гната Юры, Комиссара Рыкова и Героев Космоса.

Прочистка осуществляется после полуночи, чтобы не создавать неудобств жителям домов, отмечается в сообщении.

В течение этого времени «Киевводоканал» не рекомендует использовать воду из крана в качестве питьевой или для приготовления еды без предварительного кипячения. После завершения профилактических мероприятий абонентам перед использованием воды из крана нужно спустить ее в течение 15 минут.