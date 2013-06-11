В Киеве пройдут Дни борьбы с пиратством

«Дни борьбы с подделками и пиратством в Украине» проводит КГГА / Фото: alrf.ru

Департамент промышленности и развития предпринимательства Киевской городской государственной администрации совместно с общественной организацией «Украинский альянс по борьбе с подделками и пиратством» проводит просветительскую кампанию «Дни борьбы с подделками и пиратством в Украине».

Так, в рамках кампании 12 июня в 11:00 на улице Крещатик, напротив здания Киевской горгосадминистрации состоится мастер-класс по рисованию тематического плаката, сообщает пресс-служба КГГА.

В 14:00 состоится круглый стол на тему «Основные направления деятельности органов государственной власти Украины по защите прав интеллектуальной собственности».

Как сообщили в Департаменте промышленности и развития предпринимательства, этой акцией организаторы планируют показать жителям города важность обеспечения защиты прав интеллектуальной собственности и поддержки отечественного производителя, а также повысить осведомленность украинского общества относительно негативных последствий, связанных с производством и сбытом контрафактных и пиратских товаров для каждого гражданина в отдельности и экономики государства в целом.