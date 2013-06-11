В киевском озере утонул мужчина

Тело погибшего обнаружили посреди озера отдыхающие

Столичные спасатели обнаружили на озере «Радужное» тело погибшего мужчины.

Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Киеве, в службу спасения «101» поступило сообщение от милиции о необходимости транспортировки с рыбацкого моста человека без признаков жизни на берег.

Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что двое очевидцев заметили человека посреди озера «Радужное». Молодые люди подплыли к мужчине, который был уже без признаков жизни, и доставили на рыбацкий мост. После чего молодые люди позвонили в службу «102». А милиция, в свою очередь, вызвала на помощь спасателей.

С помощью спасательных веревок водолазы транспортировали на носилках тело погибшего с рыбацкого моста на берег озера и передали оперативно-следственной группе милиции.

Правоохранительные органы устанавливают личность погибшего и обстоятельства его смерти.