Киевляне против переименования Великой Отечественной войны (опрос)

Идея изъятия термина «Отечественная война» понравилась только 2% опрошенных

Подавляющее большинство киевлян не поддерживает инициативу Всеукраинского объединения «Свобода» изъять из нормативно-правовых документов и учебной литературы термин «Великая Отечественная война».

Такие данные получены в результате уличного опроса, проведенного в Киеве специалистами Института медиа-моделирования и политико-экономического анализа «Перспектива».

Так, по результатам опроса, только 2% жителей города однозначно поддерживают инициативу ВО «Свобода». Еще 2% «скорее поддерживают, чем не поддерживают». 8% киевлян «скорее не поддерживают, чем поддерживают» эту идею. Столько же опрошенных затруднились с ответом. При этом 80% опрошенных жителей столицы Украины категорически не поддерживают «переименование» Великой Отечественной войны.

«Несмотря на то, что на прошлых парламентских выборах «Свобода» в Киеве получила определенную поддержку населения, далеко не все идеи этой политической силы киевляне готовы принять. Все-таки столица Украины – город-герой, город воинской славы. В киевлянах с детства воспитывался дух гордости за свой город, за своих отцов и дедов, мужественно защищавших, а затем освобождавших столицу в годы Великой Отечественной. Поэтому идея «Свободы» пересмотреть символы героической истории в Киеве не воспринимается по определению», – прокомментировал результаты опроса руководитель института Евгений Черненко.

По его словам, патриотическое, в духе любви к родному городу и его истории воспитание киевской молодежи хорошо поставлено и сегодня. «Даже молодое поколение отдает должное героическому прошлому Киева. В столице огромное количество памятников героям Великой Отечественной, музеев. Это память народа, которую искусственно, решением парламента не изменить», – отметил Черненко.