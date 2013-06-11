Правозащитники требуют расследовать смерть заключенного в Лукьяновском СИЗО

В Лукьяновском СИЗО не провели ни обследования, ни лечения заключенного

Представители Харьковской правозащитной группы требуют провести расследование гибели 25-летнего заключенного киевского СИЗО, который был пациентом заместительной поддерживающей терапии.

25-летний Сергей Демко скончался в ночь с 25 на 26 марта с диагнозом острая сердечная недостаточность. Правозащитники сообщают, что сразу после задержания Сергея его мать Мила Демко сообщила правоохранителям, что сын является пациентом заместительной терапии и ему необходимо предоставить метадон. Однако в администрации СИЗО сообщили, что для этого нет средств, и никакого обследования Сергея и лечения не было, сообщает Корреспондент.net.

Как заявляют правозащитники, после смерти Демко не было проведено надлежащего расследования. В организации также напомнили, что согласно совместному приказу Минздрава, МВД, Минюста и Госслужбы по контролю за наркотиками «Об утверждении Порядка взаимодействия учреждений здравоохранения, органов внутренних дел, следственных изоляторов и исправительных центров по обеспечению непрерывности лечения препаратами заместительной терапии», мужчину должны были обеспечить препаратом.

«После принятия приказа смерть Сергея стала нарушением не только международных норм, но и законодательства Украины», – заявила юрист Харьковской правозащитной группы Айгуль Муканова. По ее словам, правозащитники будут добиваться надлежащего расследования смерти Демко и привлечения виновных к ответственности.

Она также отметила, что этим делом будут заниматься юристы Всеукраинской сети правовой помощи, деятельность которой координирует Харьковская правозащитная группа. Сеть защищает нарушенные права людей, живущих с ВИЧ или страдающих от наркозависимости.

В свою очередь, представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Юрий Белоусов заявил, что по делу о смерти Сергея Демко уже направлены запросы для получения копий заключений о вскрытии трупа и копии акта судебно-медицинского исследования трупа с окончательной информацией о причине смерти.

«В стране до сих пор существуют устойчивые стереотипы отношения к наркозависимым не как к больным людям, которым необходимо специальное лечение и социальная помощь, а как к преступникам. При получении медицинской помощи люди с наркотической зависимостью часто сталкиваются с дискриминацией, отказом в предоставлении медицинской помощи, пренебрежительным и унизительным отношением», – заявил Белоусов.

Правозащитники также отмечают, что для достижения лечебного эффекта заместительную терапию следует предоставлять непрерывно. Прерывание лечения приводит к абстинентному синдрому, по международным стандартам расценивается как пытки и жестокое обращение.

Заместительная поддерживающая программа – это лечебная программа, направленная на замещение опиатов (героина) метадоном. Программа помогает избавиться от инъекционных наркотиков, что является профилактикой ВИЧ и СПИД. Заместительная терапия метадоном проводится во всех странах Америки, Западной Европы, многих странах Восточной Европы и Прибалтики и в большинстве стран СНГ, кроме России и Туркменистана.