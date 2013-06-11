В Киеве милицейский автомобиль провалился в яму на дороге (фото)

Милицейская машина попала колесом в один из провалов / Фото: «Обозреватель»

В Голосеевском районе Киева из-за провала асфальта на дороге пострадал милицейский автомобиль.

Автомобиль попал колесом в один из провалов на дороге в Ужгородском переулке, сообщает «Обозреватель».

Стоит отметить, что сегодня в Голосеевском районе произошел еще один провал асфальта – в переулке Задорожном, который находится возле Ужгородского переулка.