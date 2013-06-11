ГАИ поймала в Киеве 15 пьяных водителей маршруток

15 нетрезвых водителей, перевозивших пассажиров, выявлено за три недели / Фото: 0652.ua

В Киеве за три недели проведения профилактической операции мероприятий «Автобус-2013» сотрудники ГАИ выявили 15 нетрезвых водителей-пассажироперевозчиков.

Об этом УНИАН сообщили в столичном управлении Госавтоинспекции.

Операция «Автобус-2013» будет продолжаться до 15 июня, в ходе которой работники ГАИ будут проверять техническое состояние пассажирского автотранспорта, безопасность перевозок и будут следить за транспортной дисциплиной водителей.

За три недели проведения операции инспекторы ГАИ осмотрели более 4,5 тыс. автобусов. Было выявлено 365 технически неисправных автобусов. Наиболее распространенные неисправности, которые были выявлены во время проверок транспортных средств: внешние световые приборы – 140, неисправность рулевого управления – 59, неисправность (не соответствие) шин и колес – 119, с неисправным или заблокированным аварийным выходом – 31.

Также водители незаконно устанавливают дополнительные места для сидения, выявлено 38 таких случаев, подчеркнули в ГАИ.

«С начала проведения операции за нарушение ПДД к ответственности инспекторы ГАИ привлекли более 2 тыс. водителей, которые привлечены к перевозке пассажиров», – сообщил начальник управления столичной ГАИ Анатолий Куринный. В частности, выявили 688 отклонений от установленного маршрута, 259 нарушений водителями требований дорожных знаков и разметки, 243 случая нарушений правил остановки и стоянки. Также выявлено 249 водителей, превысивших скорость движения.