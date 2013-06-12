Прокуратура обжаловала освобождение из-под стражи ректора-педофила

Ректор Киевской академии водного транспорта обвиняется в организации преступной группы, которая занималась педофилией / Фото: rama.com.ua

Столичной прокуратурой подготовлена и внесена апелляция на решение Шевченковского суда, которым дело организованной преступной группы ректора-педофила направлено на дополнительное расследование, а его фигуранты освобождены из-под стражи.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, в своей апелляции государственное обвинение требует отменить постановление суда первой инстанции, поскольку считает его незаконным и безосновательным.

Одним из оснований, по которым Шевченковский райсуд постановил направить дело на доследование, было утверждение о нарушении органом следствия требований законодательства относительно полноты, всесторонности и объективности расследования.

Однако, в действительности, следователями были собраны неопровержимые доказательства вины подсудимых, уверяют в пресс-службе прокуратуры. Совершение инкриминируемых им преступлений подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей, а также самих обвиняемых; воспроизведением обстановки и обстоятельств события, очными ставкам, опознанием, комплексом судебных экспертиз, обысков и рядом других процессуальных и следственных действий. По убеждению государственного обвинения, в ходе досудебного следствия было установлено все фактические обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения уголовного дела в суде.

«Но наиболее поразительным фактом в постановлении Шевченковского райсуда является безосновательная и немотивированная смена подсудимым меры пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде, и это в Международный день защиты детей, при том, что участники ОПГ обвиняются в совершении тяжких преступлений против половой неприкосновенности малолетних и несовершеннолетних», – подчеркивают прокуроры.

Прокуратура настаивает на отмене решения местного суда, избрании подсудимым меры пресечения в виде содержания под стражей и направлении дела на новое судебное рассмотрение в другом составе суда.

Как сообщал УНИАН, в августе 2010 года прокуратурой Киева было направлено в Шевченковский райсуд уголовное дело по обвинению ректора Киевской государственной академии водного транспорта в организации преступной группы. В ходе досудебного следствия собраны доказательства вины пятерых членов ОПГ в содержании притонов, развращении и изнасиловании малолетних и несовершеннолетних, изготовлении и распространении порнографической продукции.