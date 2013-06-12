Киевские больницы оборудуют бесперебойным энергоснабжением

Автономное энергоснабжение установят в первую очередь в пяти роддомах

Два медицинских учреждения Киева в нынешнем году для обеспечения бесперебойным энергоснабжением будут оснащены дизель-генераторами. Кроме того, столичные власти изыскивают возможность финансирования установки генераторов еще в девяти медучреждениях, внесенных в разряд первоочередных.

Об этом сообщил журналистам глава Киевской городской госадминистрации Александр Попов.

По словам главы КГГА, на сегодняшний день автономные источники энергоснабжения имеются в девяти киевских больницах. Ими необходимо оснастить еще 29 лечебных учреждений, в том числе 11 – в первую очередь. Речь идет о пяти роддомах и четырех лечебных учреждениях, где есть отделения экстренной помощи.

«В прошлом году в Киеве было около ста случаев отключений электроэнергии в больницах. Такие случаи ставят под угрозу жизнь больных, а это недопустимо. Мы подготовили документацию на переоснащение дизель-генераторами всех киевских больниц и реализуем эту программу. На этот год запланировано оснастить детскую инфекционную больницу и детскую больницу №2. Но мы изыскиваем финансовые возможности, чтобы ускорить реализацию программы и модернизировать как можно скорее еще девять медучреждений, внесенных в разряд первоочередных», – сказал Александр Попов.

Напомним, оснащение лечебных учреждений автономными источниками питания проводится в рамках реализации инициатив Президента по модернизации системы здравоохранения и повышения качества медицинских услуг.

По данным КГГА, для установки автономных источников электроснабжения в 29 лечебно-профилактических заведениях Киева необходимо 60 млн грн. Модернизация 11 первоочередных медучреждений обойдется городу в 24,5 миллиона гривен. Столичные власти рассчитывают, что Кабинет министров поможет Киеву с реализацией программы, выделив необходимые средства из госбюджета.