50-летние вагоны киевского метро решили эксплуатировать еще 20 лет

Детали для вагонов берут с тех, что стоят в ремонте

Вагонам киевского метро, курсирующим в подземке с 60-х годов прошлого века, продлили срок службы еще на 20 лет.

Об этом сообщают «Вести» со ссылкой на замглавы КП «Киевский метрополитен» Александра Чичикало.

Как оказалось, в столичном метро таких вагонов, которые ездят уже 50 лет, немало. «Недавно эти вагоны обследовали и продлили им срок службы еще на 20 лет – они прочные из-за надежного кузова. На Западе вагоны тоже по 60 лет ездят. Вообще, мы вагоны не списываем – запас же должен быть», – утверждает Чичикало.

При этом руководство метрополитена признает, что поломки из-за ветхости вагонов все-таки случаются. «В прошлом году было около 60 технических поломок, из-за которых останавливались поезда. За пять месяцев этого года – только 10. Наша система безопасности стала работать лучше. Каждый случай мы анализируем, стараемся, чтобы он не повторялся. Но и подвижной состав сейчас обновляется», – говорит замначальника метрополитена.

В то же время, один из машинистов метро рассказал изданию, что каждый день ломается по два, а то и пять поездов. Но не всегда это видят пассажиры – неисправность могут обнаружить перед выходом на линию, и поезд тут же меняют. Или машинист дотягивает до конечной станции, а потом уезжает в депо.

«Людей-то я, конечно, довезу, но нервничать приходится каждый раз. Нужно выбегать из кабины, смотреть, что случилось с дверями, что там с вагоном, график сразу нарушается. Но что делать? Запчастей не хватает, детали берут с тех вагонов, что стоят в ремонте, или из старого запаса, новое покупают очень редко», – рассказывает он.

Бывший работник метро, который также работал машинистом, говорит, что в основном поезда ломаются осенью и зимой – увеличивается количество пассажиров, а дождь, снег и мороз выводят из строя старые вагоны. «Мне каждый раз было страшно отправляться в рейс, боялся, что у этой рухляди что-то отвалится. У некоторых моих коллег даже до истерики доходило. А все из-за старости вагонов. В метрополитене всеми правдами и неправдами продлевают им срок службы. Вот не было чугунных колодок, а старые электродвигатели везли на завод и перематывали вручную», – признался он.

А в Киевской городской государственной администрации уверяют, что ищут средства на обновление вагонов в подземке. «Один из вариантов – модернизация. 95 вагонов уже в этом году поступят на завод, где их переделают. Также закупим новые вагоны. Все обновим в ближайшие годы. Повышать тарифы на проезд мы не собираемся», – подчеркнул директор Департамента транспорта КГГА Евгений Водовозов.

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