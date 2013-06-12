В Киевском роддоме с женщин незаконно брали деньги за анализы

Должностные лица Киевского роддома № 2 длительное время незаконно взимали с пациенток плату за проведение лабораторных исследований.

Такие факты были установлены во время проверки, проведенной прокуратурой Подольского района столицы, сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры.

По словам заместителя прокурора района Андрея Олиферчука, несмотря на то, что предоставление платных услуг не предусмотрено приказами главного врача роддома, работники медучреждения систематически требовали с пациенток средства за проведение исследований крови на содержание гормонов. Каждый такой анализ стоил 50 грн.

На протяжении 2012-2013 годов почти 2 тыс. пациенток оплатили за эти услуги около 90 тыс. грн.

«Стоит отметить, что финансовые документы на полученные средства не оформлялись и в кассу роддома они не поступали», - сказал Олиферчук и добавил, что лишь незначительная часть этой суммы использовалась на закупку реактивов для проведения исследований.

По результатам проверки прокуратурой Подольского района столицы открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 184 Уголовного кодекса Украины – незаконное требование оплаты за предоставление медицинской помощи в государственных или коммунальных учреждениях здравоохранения.

Проведение досудебного расследования по уголовному производству поручено Подольскому райуправлению милиции.