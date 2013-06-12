В Киеве с начала года утонули 19 человек

Тело утонувшего мужчины всплыло возле моста Патона / Фото: kyiv.mns.gov.ua

С начала года на столичных водоемах погибли 19 человек. Только с начала купального сезона утонули 15 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.

Так, 11 июня в 17:00 во время интервью водолазов с журналистами на реке Днепр на их глазах всплыл труп мужского пола на расстоянии 30 м от берега возле моста Патона. Судя по внешнему виду, человек пробыл под водой около трех дней.

Водолазы вызвали службу «102». На момент приезда милиции спасатели с помощью снаряжения транспортировали погибшего на берег и передали оперативно-следственной группе.

ГУ ГСЧС Украины в Киеве обращается к жителям и гостям города с просьбой не пренебрегать предостережениями на отдыхе, соблюдать элементарные меры собственной безопасности, а именно:

- не распивать спиртные напитки и не купаться в нетрезвом состоянии;

- не оставлять малолетних детей без присмотра вблизи водоемов;

- не плавать в одиночестве, особенно, если не уверены в своих силах;

- купаться только в приспособленных для этого местах.

Как показывает статистика, нарушение именно этих основных правил приводит к трагедиям.