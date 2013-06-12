Бобер заблудился среди многоэтажек и напугал киевлян (видео)

Бобер был спокойным, не агрессивным и напуганным / Фото: kyiv.mns.gov.ua

В Дарницком районе Киева жителей дома №4 по улице Кошица испугал речной бобр.

Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Киеве, животное заблудилось и оказалось возле дома, где начало копаться под бетонной стеной.

Перепуганные очевидцы вызвали милицию, а служители закона по прибытии попросили помощи у спасателей.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям отмечают, что бобер был спокойным, не агрессивным и, вероятно, напуганным. Именно крупный размер животного переполошил жителей многоэтажки.

Спасатели поймали бобра с помощью кошмы и отвезли в привычное место его обитания – озеро «Вырлица», которое находится недалеко от станции метро «Харьковская». Дезориентированный бобр не сразу узнал территорию озера, однако уже через несколько секунд нырнул в воду.

«Это был первый столичный бобер, которому выпала возможность проехаться в пожарной машине и посидеть на руках у доблестных защитников нашей безопасности», – подытожили в пресс-службе ГСЧС Киева.

Видео: пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киеве