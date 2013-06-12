Столичная милиция за подделку денег задержала шестерых человек
Мошенникам грозит до 10 лет тюрьмы
Киевлянин печатал деньги дома на принтере
Сотрудники Святошинского райуправления столичной милиции задержали шестерых жителей Киева, которые, по предварительной информации, в течение нескольких месяцев изготовляли поддельные деньги и распространяли их на территории города.
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в городе Киеве, несколько месяцев назад в милицию обратился житель Святошинского района, который сообщил, что недавно к нему попала фальшивая купюра номиналом 100 грн. По данному факту следственным отделом Святошинского райуправления было начато уголовное производство по статье 199 Уголовного кодекса Украины «Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка с целью сбыта или сбыт поддельных денег по предварительному сговору группой лиц». Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
Позже милиция установила личность 24-летнего киевлянина и четырех его сообщников, которые распространяли поддельные деньги.
Впоследствии была установлена и личность организатора изготовления и распространения поддельных денег. Им оказался 50-летний киевлянин, который наладил противозаконное производство в собственном жилище. В качестве клише он взял оригинал денежной купюры номиналом 100 грн. Кроме клише, в ходе проведения санкционированного обыска, стражи порядка изъяли оргтехнику, приспособленную для изготовления поддельных купюр, соответствующее программное обеспечение на магнитных носителях и заранее подготовленные средства: специальную бумагу, магнитные ленты и отсканированные водяные знаки Национального банка Украины. Также были изъяты купюры с признаками подделки на сумму более 12 тыс. грн и другие вещественные доказательства.
Все сообщники задержаны. Следственным отделом Святошинского райуправления готовится ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде ареста.