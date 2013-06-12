Столичная милиция за подделку денег задержала шестерых человек

Киевлянин печатал деньги дома на принтере

Сотрудники Святошинского райуправления столичной милиции задержали шестерых жителей Киева, которые, по предварительной информации, в течение нескольких месяцев изготовляли поддельные деньги и распространяли их на территории города.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в городе Киеве, несколько месяцев назад в милицию обратился житель Святошинского района, который сообщил, что недавно к нему попала фальшивая купюра номиналом 100 грн. По данному факту следственным отделом Святошинского райуправления было начато уголовное производство по статье 199 Уголовного кодекса Украины «Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка с целью сбыта или сбыт поддельных денег по предварительному сговору группой лиц». Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Позже милиция установила личность 24-летнего киевлянина и четырех его сообщников, которые распространяли поддельные деньги.

Впоследствии была установлена и личность организатора изготовления и распространения поддельных денег. Им оказался 50-летний киевлянин, который наладил противозаконное производство в собственном жилище. В качестве клише он взял оригинал денежной купюры номиналом 100 грн. Кроме клише, в ходе проведения санкционированного обыска, стражи порядка изъяли оргтехнику, приспособленную для изготовления поддельных купюр, соответствующее программное обеспечение на магнитных носителях и заранее подготовленные средства: специальную бумагу, магнитные ленты и отсканированные водяные знаки Национального банка Украины. Также были изъяты купюры с признаками подделки на сумму более 12 тыс. грн и другие вещественные доказательства.

Все сообщники задержаны. Следственным отделом Святошинского райуправления готовится ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде ареста.