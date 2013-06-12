Янукович уволил нового мэра Василькова с должности главы РГА

За Сабадаша проголосовали 30,39% избирателей / Фото: uyristkonsult.at.ua

Президент Украины Виктор Янукович своим распоряжением № 194/2013-рп освободил от должности председателя Васильковской районной государственной администрации Владимира Сабадаша.

Об этом говорится в распоряжении, текст которого размещен на сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, по результатам параллельного подсчета голосов на внеочередных выборах городского головы Василькова Киевской области, который проводился Гражданской сетью ОПОРА, наибольшее количество голосов получил кандидат от Партии регионов Сабадаш. За него проголосовало 30,39% или 3 тыс. 395 избирателей.

Второе место занял кандидат от партии «УДАР» Сергей Сабов – 28,25% или 3 тыс. 155 голосов избирателей.

Третье место – у кандидата партии «Единство» Валерия Поповича – 26,38% или 2 тыс. 947 голосов избирателей.