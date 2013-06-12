В Киеве из-за оползня могут перекрыть Парковую дорогу

Киевская власть обдумает, стоит ли перекрывать важную магистраль / Фото: autoua.net

Специалисты коммунального предприятия «Специализированное управление противооползневых подземных работ» (СУПР) обратились к властям Киева с предложением рассмотреть вопрос об ограничении движения транспорта на Парковой дороге на период проведения первоочередных мероприятий по ликвидации оползней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня первый заместитель председателя КГГА Анатолий Голубченко.

Он отметил, что решение по этому предложению будет принято на заседании комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций, которое планируется провести завтра.

Голубченко отметил, что участники заседания заслушают всех специалистов и после этого определятся, стоит ли закрывать движение на такой важной магистрали, и если вводить ограничение, то каким образом (на отдельных участках, поэтапно или одновременно) и на какой период.

Как сообщал УНИАН, 6 июня 2012 г. на Парковой дороге была открыта вертолетная площадка – вертодром «Днепр-1» Центра административно-деловой авиации.

По данным пресс-службы Министерства инфраструктуры, тогда инвесторами были сданы в эксплуатацию две очереди из пяти этого сооружения.

5 июня 2013 года в СМИ распространилась информация, что произошел оползень на Парковой дороге, неподалеку от Мариинского дворца в Киеве.

В тот же день председатель КГГА Александр Попов назвал ситуацию с оползнем на Парковой дороге непростой, но не авральной. Он не исключил, что к работам по укреплению склона привлекут средства инвестора, который строил вертолетную площадку.