На День молодежи в Киеве запланированы квесты, концерт и лазерное шоу

Праздничный концерт начнется на Майдане в 13:00

По случаю Дня молодежи, который традиционно отмечают в последнее воскресенье июня, в столице готовится интересная и насыщенная программа празднования.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, программа предусматривает как официальные встречи с руководством государства и города, вручение именных стипендий, так и проведение социальных, спортивных, художественных акций, а также концерта популярных исполнителей.

Так, 28 июня на Трухановом острове начнется киевский региональный этап международной программы «Студенческая республика».

Накануне праздника на летней эстраде Мариинского парка в 18:00 состоится Всеукраинская социально-художественная акция «Шоу-зона «Живи!». Путем интересных творческих форм участники мероприятия будут привлекать внимание общественности к здоровому образу жизни и профилактике наркомании и СПИДа среди молодежи.

30 июня в течение дня с 12:00 на Крещатике и Майдане Независимости пройдут: молодежный спортивно-журналистский праздник «Республикада», презентация деятельности Киевского молодежного центра труда, Киевского городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи, а также учреждений профтехобразования и молодежных общественных организаций.

Кроме того, в экстрим-городке на Майдане Независимости все желающие смогут посоревноваться в настольном теннисе, армрестлинге и принять участие в веселых стартах на роликах. Также жители и гости города смогут посмотреть показательные выступления спортсменов и присоединиться к флэш-мобам, мастер-классам и фото- и видео-квестам.

В 13:00 на главной площади столицы начнется праздничный концерт. В рамках мероприятия также состоится фестиваль современной молодежной культуры – выступления реп-исполнителей, би-бойзов, ди-джеев и брейкеров. Продолжат концертный марафон молодые исполнители и группы из разных городов Украины: «Double Life», «Nofacez», «Люмьер», «WeAre», «Фонтализа», «April», «ThePolak», «Гаврик», «Дети Фиделя», «Скрудж», «Дом солнца», «Anebo», «Гретта», «Горчицца», а также лауреат «Золотого граммофона-2012» – Даша Суворова. Ведущий концерта – Дядя Жора.

Поздравлять молодежь с праздником также будут: Юлия Войс, группы «Тартак», «Med Heads». Завершит действо световое лазерно-пиротехническое шоу «Global illuminations».