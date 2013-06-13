В Киеве ограничат движение на Южном мосту

На Южном мосту проведут ремонтные работы

В Киеве 14-17 июня будет ограничено движение транспорта на низовой стороне Южного моста через Днепр.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, это связано с тем, что специалисты «Киевавтодор» с 22:00 14 июня до 6:00 17 июня будут выполнять работы по ремонту деформационного шва (выравнивающего прибора) на эстакаде Южного мостового перехода.

В связи с этим движение автотранспорта (по низовой стороне) с Надднепрянского шоссе на просп. Николая Бажана по первой и второй полосам будет частично ограничено.

Руководство КК «Киевавтодор» обращается к водителям с просьбой с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и при возможности избирать другие маршруты передвижения по городу.