Жители двух районов Киева остались без воды

Водоснабжение отсутствует в Печерском и Соломенском районах / Фото: «Сегодня»

В четверг, 13 июня, из-за повреждения водопроводной сети по ул. Цитадельной, 1 и по ул. Борщаговской, 117 в Киеве временно без водоснабжения остались жители нескольких домов, сообщает «Сегодня».

В частности, в Печерском районе водоснабжение отсутствует по следующим адресам: ул. Лаврская, 14 (храм), ул. Ивана Мазепы, 28-30 (музей «Мистецький Арсенал»).

В Соломенском районе без воды остались здания по ул. Борщаговской, №№ 117/125, 129/133, 133, 139-141, 143, 143-А (офис), 143-Б.

Водовозка работает по ул. Борщаговской, 129.

В «Киевводоканале» предупреждают водителей, что для ликвидации повреждения и восстановления водоснабжения бригады «Киевводоканала» будут осуществлять раскоп на проезжей части и тротуаре по ул. Цитадельной, 1 в Печерском районе. По ул. Борщаговской, 117 в Соломенском районе будет проводиться раскоп на тротуаре.