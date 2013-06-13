СМИ: В центре Киева стартует строительство дома для депутатов

Высотку возведут на улице Тропинина

В Киеве начинается строительство дома для депутатов. 16-этажная высотка на 195 квартир будет построена через два года на улице Тропинина, недалеко от центра.

Квартиры в этом доме получат депутаты, сотрудники Верховной Рады, а остальным жилье продадут по $1 тыс. за квадратный метр. В планах – строительство еще трех домов для нардепов, сообщают «Вести».

Площадка для будущего дома уже готова. А в интернете, на сайте компании-застройщика, начали распродажу квартир. Согласно информации менеджера компании, строительство начнется уже в июле.

Цена за квадратный метр составляет 8-8,1 тыс. грн. В доме предусмотрен подземный паркинг. Также для комфортной жизни нардепов собираются поменять все старые коммуникации в округе.

В Киевской городской государственной администрации подтверждают, что строительство скоро начнется. Правда, сколько квартир будет выделено Верховной Раде, пока не знают. «Это они уже сами с инвестором заключают договор», – сказал замглавы КГГА Михаил Кучук.

В планах Верховной Рады – строительство еще трех домов, которые помогут решить квартирный вопрос «бездомных» парламентариев: на ул. Обсерваторной, в Нестеровском переулке и на ул. Глубочицкой. На строительство и проектирование всех четырех домов в этом году в смете Рады заложено 22,8 млн грн (средства должны выделить участникам строительного процесса, а те, в свою очередь, – отдать в вечное пользование часть квартир).

Сейчас около 200 депутатов живут в гостиницах «Украина», «Национальный» и «Киев», на что в госбюджете предусмотрено 38 млн грн. Правда, народным избранникам жить в гостиницах не нравится. «Я, например, живу в «Киеве», у меня номер 14 кв. м, есть телевизор и Wi-Fi, в прошлом году мы добились, чтобы нам установили кондиционеры. Но жить там неудобно. Хотя я откажусь от квартиры из принципа», – говорит Андрей Парубий.

А депутат Сергей Гриневецкий совсем не против получить жилье. «Я в гостинице «Украина» живу с 1998 года. Конечно, хочется отдельного жилья, кухни, чтобы супчик себе сварить. Может, и семья ко мне приехала бы. Но если будут претендовать на жилье более нуждающиеся коллеги, то я спорить с ними не буду, а если жилья хватит – не откажусь», – признался нардеп.

Жилье для депутатов в Киеве не строилось давно. В прошлом созыве разыгрывали всего четыре квартиры, а заявлений было около ста. Из них отобрали 15 остро нуждающихся. Но глава регламентного комитета Владимир Макеенко говорит, что квартира не достанется ни одному депутату: «Депутаты не захотят портить свой имидж. Есть еще сотрудники аппарата, возможно, эти квартиры достанутся им».

В то же время, Гриневецкий считает, что каждый депутат не из Киева, по закону, имеет право на обеспечение жильем. «Если все такие принципиальные, то нужно внести изменения в закон и отменить эту льготу. Но ведь не хотят!» – говорит Гриневецкий.