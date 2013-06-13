На столичных Новобеличах подростки устроили жестокую драку (видео)
12:41, 13 июня 2013Киев
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Драка произошла между двумя группами
Парни пошли «стенка на стенку» / Фото: steer.ru
В лесопосадке на киевских Новобеличах произошла массовая драка между двумя группами молодых людей.
Как видно на видео, опубликованном на Youtube, подростки встретились в условленном месте и пошли «стенка на стенку».
Судя по всему, целью такого «спарринга» было определить сильнейшего. Доказав свое преимущество, победители оставили своих противников лежать на «поле боя».
Видео: VestiLive
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