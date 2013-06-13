На столичных Новобеличах подростки устроили жестокую драку (видео)

Парни пошли «стенка на стенку» / Фото: steer.ru

В лесопосадке на киевских Новобеличах произошла массовая драка между двумя группами молодых людей.

Как видно на видео, опубликованном на Youtube, подростки встретились в условленном месте и пошли «стенка на стенку».

Судя по всему, целью такого «спарринга» было определить сильнейшего. Доказав свое преимущество, победители оставили своих противников лежать на «поле боя».

Видео: VestiLive