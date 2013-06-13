Суд приказал демонтировать взлетно-посадочную полосу в Гидропарке

Взлетно-посадочную полосу для гидропланов обустроила коммерческая структура / Фото: igor113.livejournal.com

Хозяйственный суд удовлетворил исковые требования столичной прокуратуры о возврате из незаконного пользования земельного участка в Гидропарке, на котором коммерческая структура незаконно обустроила взлетно-посадочную полосу для гидропланов.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, решением Киевсовета в 2007 году участок площадью 1,5 га на о. Долобецком в Днепровском районе был передан частному обществу в долгосрочную аренду для обустройства зоны отдыха и взлетно-посадочной полосы на воде для гидропланов.

Как выяснилось, еще в 2010 году Хозяйственный суд Киева по иску столичной прокуратуры признал договор аренды земли недействительным.

Несмотря на это, коммерческая структура продолжала самовольно занимать указанную территорию острова: оградила ее забором, разместила хозяйственные постройки и обустроила взлетно-посадочную полосу.

В связи с выявленными нарушениями и в интересах столичной общины прокуратура обратилась в суд с требованием обязать общество освободить земельный участок и вернуть в коммунальную собственность в пригодном для использовании состоянии.

Решением Хозяйственного суда исковые требования прокуратуры были удовлетворены в полном объеме.

Сейчас продолжаются исполнительные действия по освобождению указанного земельного участка.