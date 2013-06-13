Столичные доноры получат «Карточку киевлянина»

По мнению Попова, донорам должны выдать «Карточку киевлянина» одними из первых

Столичные доноры должны быть внесены в список категорий, которые получат «Карточку киевлянина» одними из первых.

Такое мнение высказал глава Киевской горгосадминистрации Александр Попов в ходе посещения отделения трансфузиологии Киевской городской клинической больницы №8.

«Город обязан проявить повышенное внимание к людям, которые делают очень важное и нужное дело. По сути, спасают жизни киевлян. Считаю, мы должны сделать все, чтобы повысить престижность донорства. Необходима городская программа стимулирования донорства, которая включала бы социальные гарантии и стимулы», – отметил Александр Попов.

По его словам, пока программа будет разрабатываться, столица может усилить социальную защиту доноров с помощью уже существующих механизмов. «Буквально в эти дни мы приступаем к началу полномасштабного внедрения «Карточки киевлянина». На данном этапе карточку получат 425 тысяч социально незащищенных киевлян – пенсионеры, инвалиды, ветераны, дети войны и так далее. Считаю, что необходимо предоставить право получить карточку в числе первых и донорам», – отметил Александр Попов, добавив, что «карточка киевлянина» позволяет владельцу пользоваться различными социальными льготами, в частности приобретать лекарства со скидкой.

Глава КГГА принял участие в акции по сдаче крови, которая накануне Дня донора традиционно проходит в медицинских учреждениях столицы. Александр Попов сдал 350 миллилитров крови. Взамен, как и другие доноры, получил шоколадку и справку о предоставлении двух выходных. От положенных выходных глава КГГА, впрочем, отказался. Александр Попов рассказал журналистам, что уже не первый раз сдает кровь, правда до звания «Почетный донор» ему еще далеко – для этого нужно сдать бесплатно кровь не менее 40 раз.

«Ну, еще время есть, здоровье позволяет, так что будем форсировать, – пошутил Попов. – А если серьезно, то городская власть действительно будет делать все, чтобы донорство в Киеве популяризовалось и развивалось, чтобы доноры почувствовали внимание и уважение города».

Напомним, что в рамках реализации задач и программ Президента Украины Виктора Януковича в сфере модернизации здравоохранения и социальных инициатив главы государства власти Киева провели переговоры с фармацевтическими компаниями столицы относительно удешевления лекарств для малообеспеченных групп населения. В итоге «Карточка киевлянина» позволяет приобретать ее владельцам медпрепараты более 100 наименований со скидкой до 30%. Помимо этого в Киеве открыто десять социальных аптек, где владельцам карточки предлагается по социальным ценам весь ассортимент медпрепаратов, включая рецептурные.

Сегодня донорство в Украине регулируется Законом Украины «О донорстве крови и ее компонентов». В частности, в день сдачи крови доноры получают справку об освобождении от работы и дополнительный день отдыха. Всем донорам КМЦК предоставляется денежная компенсация на питание в размере 13 гривен. Почетные доноры Украины (сдавшие кровь безвозмездно не менее 40 раз) имеют, в частности, право на 10%-ные надбавки к пенсии утвержденного прожиточного минимума, бесплатное обеспечение донорской кровью и ее препаратами для личного лечения, первоочередного приобретения по месту работы или учебы путевок для санаторно-курортного лечения и т.д.