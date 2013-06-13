В Раде уверяют, что деньги на квартиры для нардепов не давали

Смета ВР не предусматривает расходы на строительство домов для нардепов

Сметой Верховной Рады на 2013 год не предусмотрено выделение капитальных расходов на строительство каких-либо объектов, в частности, жилья для народных депутатов и сотрудников аппарата парламента, а также средств на разработку проектной документации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе аппарата ВР, комментируя многочисленные публикации в средствах массовой информации о якобы начатом строительстве дома для народных депутатов по улице Тропинина в Киеве.

«В связи с этим просим представителей СМИ соблюдать стандарты журналистской профессии и не размещать в своих изданиях непроверенную информацию», – говорится в заявлении.

Напомним, ранее издание «Вести» опубликовало информацию о том, что в Киеве начинается строительство первого из четырех жилых домов, в котором народным депутатам и сотрудникам Верховной Рады будут выделены квартиры.

По данным издания, на строительство и проектирование всех четырех домов в этом году в смете Рады заложено 22,8 млн грн.