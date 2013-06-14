Под Киевом горит гостиничный комплекс

Сегодня в 7.40 в с. Петропавловская Борщаговка Киевской области по ул. Петропавловская, 24, на кровле пятиэтажного гостиничного комплекса «Верховина» возник пожар на площади 600 кв.м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС.

К тушению пожара привлечены 20 единиц основной и специальной техники.

Ликвидация пожара продолжается.

Причина пожара устанавливается.

На месте происшествия работают оперативные группы Главных управлений ГСЧС Украины в г. Киеве и Киевской области.