Под Киевом горит гостиничный комплекс
09:47, 14 июня 2013Киев
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Пожар возник в комплексе «Верховина»
Сегодня в 7.40 в с. Петропавловская Борщаговка Киевской области по ул. Петропавловская, 24, на кровле пятиэтажного гостиничного комплекса «Верховина» возник пожар на площади 600 кв.м.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС.
К тушению пожара привлечены 20 единиц основной и специальной техники.
Ликвидация пожара продолжается.
Причина пожара устанавливается.
На месте происшествия работают оперативные группы Главных управлений ГСЧС Украины в г. Киеве и Киевской области.
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