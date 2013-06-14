Прокуратура требует запретить строительство кафе в столичном парке

Земучасток расположен на территории парка отдыха «Березовая роща» / Фото: wikimapia.org

Прокуратура Киева заявила иск в Хозяйственный суд и требует вернуть столичной общине участок в парке отдыха «Березовая роща» («Березовий гай») на Подоле, который противоправно был передан в аренду коммерческой структуре.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Как отмечается в сообщении, на основании решения Киевсовета в 2008 году земельный участок площадью 0,23 га на ул. Вышгородской в Подольском районе столицы был предоставлен в аренду частному предприятию для строительства, эксплуатации и обслуживания кафе с летней площадкой и благоустройством прилегающей территории.

Прокурорской проверкой установлено, что участок расположен на территории парка отдыха «Березовая роща», который входит в перечень территорий и объектов природно-заповедного фонда как парк-памятник садово-паркового искусства местного значения.

Согласно законодательству, использование таких земель не по целевому назначению запрещено.

Кроме того, отвод земли был проведен без согласования с уполномоченными органами, а, следовательно, является незаконным, подчеркнули в прокуратуре.

В связи с установленными нарушениями прокуратура Киева обратилась в Хозяйственный суд с исковым заявлением, в котором требует отменить вышеупомянутое решение Киевсовета, признать недействительным заключенный на его основании договор аренды и обязать частное общество вернуть парковый участок столичной общине.