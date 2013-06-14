Оппозиция в Киевсовете обнулилась

Киевсовет нелегитимен?

Для прекращения деятельности Киевсовета, полномочия которого, по убеждению оппозиции, закончились 2 июня, партии УДАР и "Батькивщина" подали в теризбирком заявления об обнулении избирательных списков. Свои вопросы народные депутаты от оппозиции намерены решать с КГГА

Глава фракции "БЮТ-Батькивщина" в Киевсовете Татьяна Мелихова сообщила изданию Коммерсант-Украина, что киевская городская организация партии "Батькивщина" приняла решение обнулить избирательные списки депутатов горсовета.

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"Мы подали данные в территориальную избирательную комиссию и ожидаем решения, и, если оно будет отрицательным, обжалуем в Центризбиркоме", - отметила госпожа Мелихова.

Аналогичное решение в конце мая приняла фракция УДАР в Киевсовете. "Мы подали точно такое же обращение в теризбирком, его приняла фракция УДАР в Киевсовете, а затем оно было утверждено политсоветом партии. Мы ждем ответа, а тем временем не будем работать в Киевсовете, хотя будем посещать сессии для контроля над принятием решений",— сказал депутат Алексей Давыденко.