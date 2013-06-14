СМИ: На Парковой дороге в Киеве перекроют одну полосу

На участке Парковой дороги от Грушевского до Аскольдовой могилы проведут капремонт

Через две недели на Парковой дороге в Киеве ограничат движение транспорта. Тут проведут капитальный ремонт из-за угрозы оползней, сообщает «Сегодня».

«Вдоль Парковой активизировалось восемь из десяти оползней. Если не принять мер, то через 2-3 года нас ждет катастрофа: склон может обрушиться, или дорога обвалится. Земля держится за счет наших штолен и водоотвода, но эти коммуникации нужно менять, ставить подпорные стены», – утверждает начальник КП «СУППР» Николай Семенишин.

«Работы начнутся на участке от Грушевского до Аскольдовой могилы. Пока проект не разработан. Планируем ограничить движение на одной полосе», – рассказал гендиректор «Киевавтодора» Петр Береговой. Когда закончат работы, неизвестно.