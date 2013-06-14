Киевлянам обещают 40 новых станций метро

В ближайшие три года от Петровки до Южного вокзала планируют построить пять новых станций метро

В течение года городскую электричку в Киеве сделают скоростной и проведут через всю Троещину, в течение еще трех от Петровки до Южного вокзала построят пять новых станций метро, а два берега столицы закольцуют трамваем.

Об этом сообщают «Вести» со ссылкой на документ с планами городских властей о том, как в ближайшие годы будет развиваться транспортная сеть Киева.

В ближайшее время эту схему должны рассмотреть на градостроительном совете, а затем утвердить в Киевсовете. «Это – дополнение к Генплану. Вещь очень перспективная и правильная», – отметил заместитель главного архитектора Киева Андрей Вавриш.

Новинкой для Киева станет появление «легкого» метро. «Это нечто среднее между метро и трамваем. Примером может служить наш скоростной трамвай, он не пересекает перекрестки, а идет по своей отдельной полосе. Мы предлагаем, чтобы этот рельсовый транспорт ездил не по центру дороги, как сейчас, а по крайним правым полосам. Так он не будет высаживать людей на проезжую часть и мешать движению другого транспорта, а для него будут оборудованы специальные остановки», – рассказал автор схемы, главный специалист отдела мониторинга инженерно-транспортной структуры Киева при Главархитектуре Виктор Петрук.

Планируется оборудовать 15 остановок «легкого» метро и пустить его через весь Киев по кругу. «От площади Победы до Контрактовой мы предполагаем строительство тоннеля, а весь круг трамвай будет проезжать за 32 минуты со скоростью 60 км в час», – говорит Петрук.

В кольцо будут вливаться три скоростных трамвайных линии: уже существующая Борщаговская и новые – Троещинская (пройдет по ул. Драйзера, Братиславской, Никитенко и Стальского) и Ленинградская (пройдет от Ленинградской площади до Осокорков). По словам автора схемы, также продлят маршрут трамвая на ДВРЗ – до Красного Хутора.

Согласно его подсчетам, новое «легкое» метро сможет перевозить в час до 28 тысяч пассажиров в одном направлении, что значительно облегчит жизнь жителям старой Дарницы, Троещины, Борщаговки. «Людям не нужно будет ездить на маршрутке, потом пересаживаться на метро и снова – на маршрутку. Сев на «легкое» метро на Ленинградской площади, через 10 минут пассажир окажется на Лыбидской, а с улицы Радужной за шесть минут очутится на Контрактовой площади», – утверждает Петрук.

Появится кольцо и у традиционного подземного метро. «Первый этап – строительство пяти станций метро от Южного вокзала до Петровки. Этот участок пересечет три уже существующие линии метро и положит начало строительству подземки, которое объединит по кольцу весь Киев с ответвлениями на Троещину, Виноградарь и Жуляны. Так что метро будет в пешей доступности в каждом районе», – обещает главный специалист отдела мониторинга инженерно-транспортной структуры Киева.

По его подсчетам, первые пять станций с депо можно построить всего за три года, а уже потом заниматься продлением линий в любую из сторон. Всего же появится около 40 новых станций метро.

Всего за год Петрук предлагает продлить городскую электричку на Троещину (до улицы Цветаевой) и сделать ее скоростной. «Сейчас главная проблема горэлектрички – в ее скорости и постоянных задержках. Это происходит из-за того, что на Петровском мосту ей приходится пропускать встречные поезда. Чтобы такого не происходило (а интервал между электричками сократился с 18 минут до двух), мы хотим пустить утром горэлектричку на участке от Петровского моста до Караваевых дач только в одном направлении, а вечером – только в обратном. Другая часть круга будет работать в обоих направлениях», – говорит он.

Чтобы увеличить скорость посадки-высадки пассажиров, будут закуплены другие вагоны, в которых не две-три двери, а целых шесть. По подсчетам Петрука, такая обновленная электричка сможет обслуживать не 11 тысяч человек в день, как это происходит сейчас, а целых 46 тысяч пассажиров в час.

«На ее воплощение (схемы – ред.) понадобятся миллиарды, и вряд ли власти выделят скоро такие деньги. Есть и недостатки в схеме: например, абсолютно не учтен микрорайон от ВДНХ в сторону Корчеватого-1, Корчеватого-2 и пригорода Киева. Также не покрыт сетью и будущий микрорайон Теремки-3. Чтобы пустить легкое метро по центру и не столкнуться с постоянными заторами, нужно прежде решить проблему с новыми паркингами, а то и вовсе убрать отсюда часть административных зданий, офисов и жилых домов. Такая практика существует в мире, но там в центре, как правило, нет такого количества машин», – выразил свое мнение эксперт по перевозкам Богдан Аганин.