Пожар в гостинице под Киевом локализован (фото)

На месте работают около 20 единиц пожарной техники

Пожар в гостиничном комплексе «Верховина» недалеко от Киева локализован.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области.

По предварительной информации, жертв нет.

В то же время, по информации «5-го канала», в результате пожара было эвакуировано 32 человека.

Причины пожара устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, информация о пожаре в одной из гостиниц в с. Петропавловская Борщаговка по ул. Петропавловская, 24, недалеко от Киева поступила сегодня в 07.37. Огнем было охвачено около 600 кв. м кровли крыши. На месте работают около 20 единиц пожарной и специальной техники.

Фото: for-ua.com