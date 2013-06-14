Пожар в гостинице под Киевом локализован (фото)
12:13, 14 июня 2013Киев
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Причины возгорания устанавливаются
На месте работают около 20 единиц пожарной техники
Пожар в гостиничном комплексе «Верховина» недалеко от Киева локализован.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области.
По предварительной информации, жертв нет.
В то же время, по информации «5-го канала», в результате пожара было эвакуировано 32 человека.
Причины пожара устанавливаются.
Как сообщал УНИАН, информация о пожаре в одной из гостиниц в с. Петропавловская Борщаговка по ул. Петропавловская, 24, недалеко от Киева поступила сегодня в 07.37. Огнем было охвачено около 600 кв. м кровли крыши. На месте работают около 20 единиц пожарной и специальной техники.
Фото: for-ua.com
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