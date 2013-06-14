Столичных милиционеров осудили на 9 лет за избиение задержанного

Милиционеры в участке избили дубинкой жителя Киевщины / Фото: tsn.ua

Святошинский районный суд Киева приговорил к 9 годам заключения двух бывших участковых инспекторов столичного райуправления милиции, которые издевались над задержанным в помещении участкового пункта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Святошинского района города Киева, следствием установлено, что в апреле 2011 года на остановке общественного транспорта возле рынка «Днепр» на бульваре Кольцова правоохранители незаконно задержали жителя Киевской области и без каких-либо объяснений доставили в участковый пункт.

В дальнейшем, выходя за пределы предоставленных им полномочий, милиционеры с применением резиновой палки причинили ему телесные повреждения, которые впоследствии были квалифицированы как тяжелые.

Отпустив задержанного, правоохранители подделали протокол осмотра и изъятия у него пакета с подозрительным веществом, а также административный протокол о совершении им злостного неповиновения работникам милиции во время задержания.

В результате противоправных действий участковых инспекторов мужчина получил травмы живота, повреждения внутренних органов и другие повреждения, перенес 7 операций и длительное время лечился в стационаре.

Приговором суда милиционеры признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины – превышение власти или служебных полномочий, ч. 2 ст. 121 УКУ – умышленно тяжелое телесное повреждение, ч. 1 ст. 366 УКУ – служебный подлог, и приговорены к 9 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года.

Кроме того, суд лишил осужденных специальных званий «капитан» и «старший лейтенант».

Не соглашаясь с приговором суда на основаниях мягкости, прокуратурой Святошинского района внесена апелляция.