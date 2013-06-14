Батькивщина ждет реакции ТИК на обнуление списков в Киевсовете

Мелихова объяснила, почему Батькивщина выбрала обнуление вместо отказа от мандатов

Киевская городская партийная организация ВО «Батькивщина» ожидает ответ Киевской городской территориальной избирательной комиссии относительно направленной на ее рассмотрение просьбы о так называемом «обнулении» списков, то есть – отмене решения о регистрации кандидатов в депутаты Киевского городского совета от этой политсилы во многомандатном избирательном округе во время выборов 2008 года.

Об этом УНИАН сообщила председатель фракции «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете Татьяна Мелихова.

Она напомнила, что в мае состоялась конференция Киевской городской парторганизации Всеукраинского объединения «Батькивщина», на которой рассматривался вопрос относительно дальнейшего участия депутатов горсовета от политсилы «в нелегитимных сессиях Киевсовета».

«После того, как 31 мая было принято решение на конференции, 1 июня были отправлены в КГТИК официально, с сообщением, все документы и решение городской конференции. С учетом того, что это не период избирательной компании, то рассмотрение настоящих документов – максимум, месяц в установленном порядке. То есть территориальная избирательная комиссия должна Киевской городской парторганизации ответить, рассмотрели ли, приняли ли к рассмотрению, но должно быть реагирование. Мы ожидаем решения по существу на протяжении месяца», – проинформировала Мелихова.

По ее словам, обеспечить неучастие депутатов от «БЮТ-Батькивщины» в дальнейших заседаниях сессии Киевсовета этого созыва можно, прежде всего, обнулением списков тех кандидатов, которые утверждены предыдущими конференциями парторганизации. «Потому что сейчас отказ от мандатов ни к чему не приводит, потому что есть «хвост», который будет автоматически территориальная избирательная комиссия утверждать и подтверждать полномочия. А в связи с тем, что уже 5 лет прошло, понятно, что все меняется, и в хвосте списка есть такие люди, которые уже потеряли связь с партией», – сказала председатель фракции.

Таким образом, политсила планирует реализовать свое решение и не допустить ситуации, «чтобы кто-то прошел и, не имея уже на этом этапе полномочий партии или блока, действовал и принимал участие в голосованиях в Киевсовете».

«Поэтому процедура номер один – обнуление списков», – убеждена Мелихова.

Как сообщал УНИАН, в оппозиции убеждены, что избранный на внеочередных выборах 25 мая 2008 г. Киевсовет с 2 июня 2013 года является нелегитимным, поскольку завершились пять лет его полномочий.

Однако 30 мая с.г. Конституционный Суд Украины обнародовал решение, согласно которому выборы в местные советы, а также сельских, поселковых и городских голов, избранных на внеочередных выборах, состоятся одновременно на всей территории Украины в последнее воскресенье октября пятого года полномочий советов или голов, избранных на очередных выборах 31 октября 2010 года, то есть – в 2015 году.

31 мая Киевская парторганизация «ВО «Батькивщина» обратилась в Киевскую городскую территориальную избирательную комиссию с требованием отменить решение о регистрации кандидатов в депутаты Киевского городского совета во многомандатном избирательном округе.

Соответствующее решение было принято делегатами ІІІ этапа X конференции парторганизации.

В партии отмечают, что таким образом обращение об отмене решения о регистрации следующих кандидатов в депутаты в Киевсовет – обнуление списка – по списку выборов 25 мая 2008 г. должно сделать невозможной регистрацию в Киевском совете других людей, в случае сложения депутатских полномочий нынешним составом фракции «БЮТ-Батькивщина».